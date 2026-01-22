Daha önce HR Group olarak bilinen Revo Hospitality Group, 12 Avrupa ülkesinde ve 146 şehirde faaliyet gösteren 260'tan fazla otelden oluşan bir portföye sahipti.

2008'de kurulan grup, Hilton , Marriott, Accor, Wyndham ve IHG gibi büyük franchise markaları altında faaliyet gösteren otelleriyle Avrupa'nın en büyük beyaz etiketli (üçüncü taraf) işletmecisi haline geldi. Revo Hospitality Group ayrıca Vagabond Club, Hyperion ve Aedenlife gibi kendi markalarını da işletiyor.

Daha önce HR Group ismiyle tanınan ve agresif büyüme stratejisiyle dikkat çeken Revo Hospitality Group, 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Berlin Charlottenburg Yerel Mahkemesi’ne iflas (Eigenverwaltung - kendi yönetimi altında tasfiye/yapılandırma) başvurusunda bulundu.

260 OTELİ YÖNETİYORDU

Yaklaşık 140 bağlı şirketi kapsayan bu süreç, grubun nakit akışı sorunlarını çözememesi üzerine başlatıldı. Şirket yönetiminden yapılan ilk açıklamada, iflas sürecine rağmen operasyonel faaliyetlerin durmayacağı vurgulandı. Özellikle Almanya ve Avusturya’daki 125 otelin faaliyetlerine kesintisiz devam edeceği, yaklaşık 5 bin 500 çalışanın istihdamının korunacağı belirtildi. 2008 yılında tek bir otelle sektöre adım atan ve 2020’den itibaren Avrupa genelinde devasa bir büyüme kaydeden grup, 250 otellik bir portföye ulaşmıştı.

Ancak şirketten yapılan öz eleştiride; Agresif genişlemenin getirdiği entegrasyon sorunları, Beklenenden düşük seyreden doluluk oranları, 2025 yılı ciro hedeflerinin gerisinde kalınması, mali dengelerin bozulmasındaki temel nedenler olarak gösterildi. Süreci yönetmek üzere GT Restructuring hukuk bürosundan uzman isimler görevlendirildi. Yönetim, yaz dönemine kadar uluslararası yatırımcılarla el sıkışarak şirketi yeniden yapılandırmayı ve krizden güçlenerek çıkmayı hedefliyor. Turizm sektörü temsilcileri, bu dev grubun geleceğinin Avrupa otelcilik piyasasındaki dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

AŞIRI BÜYÜME SORUNA NEDEN OLDU

Otel grubu şu açıklamayı yaptı:

“REVO Hospitality Group'a bağlı yaklaşık 140 şirket, Charlottenburg Bölge Mahkemesi'nde kendi yönetimleri altında iflas başvurusunda bulundu. Almanya ve Avusturya'daki yaklaşık 125 otel, 5.500 çalışanıyla birlikte faaliyetlerine devam edecek. Süreç, mahkeme tarafından atanan yöneticiler tarafından denetlenecek. Ayrıca 'artan ücret maliyetlerini' ve 'asgari ücretlerdeki keskin artışı' da gerekçe gösterdiler. Bunun yanı sıra, 'kira, enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın' 'işletmeyi olumsuz etkilediğini' belirttiler. Açıklama şu şekilde sona erdi: 'Her şeyden önce, Revo Hospitality Grubu'nun son yıllardaki güçlü genişlemesi, mükerrer yapılara ve entegrasyon sorunlarına yol açtı.”