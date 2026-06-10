27 yıllık medya şirketi konkordato talep etti

Finansal zorluğa düşen ve borçlarını ödeyemeyecek hale gelen şirketlerin talep ettiği konkordato kervanına medya şirketi de katıldı.

MTM Medya Takip Yayıncılık'a 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.

3 KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Hukukçu Harika Alparslan, SMMM - Bağımsız Denetçi Haluk Aksu ve Finans Uzmanı Figen Mengi'nin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine mahkeme karar verdi.

ALACAĞI OLANLARA UYARI YAPILDI

Bakırköy 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketten alacağı olanları uyardı. Mahkeme, alacaklıların, bugünden itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini duyurdu.