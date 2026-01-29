29 günde yüzde 21 yükseldi, BİST rekora doymuyor

Borsa İstanbul 2026 yılı itibariyle yakaladığı yükselişine devam ediyor. Küresel piyasalardaki durumlar ve jeopolitik krizlere rağmen Borsa İstanbul yükselişini sürdürdü.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,85 puan ve yüzde 0,71 artışla 13.502,29 puana çıktı. Piyasaların açılmasının ardından yükselişini korudu. Borsa İstanbul 100 endeksi 13 bin 709 puanla tarihi rekorunu tekrar kırdı.

Yeni yılın ilk işlem günü 2 Ocak'ta 11 bin 296 puandan açılış yapılmıştı. Geçen 29 gün boyunca yüzde 21 artış göstererek yatırımcısına kazandırdı.

FED BANKASI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), dün bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Bu kararla Fed Bankası'nın bağımsızlığını vurgulamasıyla küresel piyasalarda sakinlik hakim oldu.