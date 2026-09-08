29 yıldır olmuyordu. Maaşlar resmen arttı

Japonya 'da ortalama nakit kazançlar Temmuz 2026'da yıllık bazda yüzde 4,7 artarak piyasa beklentilerini (yüzde 3,9 artış) aştı ve Ocak 1997'den bu yana en büyük artışı kaydetti.

Son rakam ayrıca Haziran ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş yüzde 4'lük artıştan daha hızlıydı ve art arda altıncı ayda da yüzde 3'ün üzerinde kalarak son otuz dört yılın en uzun serisini oluşturdu. Temel maaş lar dahil olmak üzere düzenli ödemeler yüzde 4,1 artarak 301 bin 582 yen'e ulaştı ve bu, Nisan 1992'den bu yana en hızlı büyüme oldu.

Bonus gibi özel ödemeler ise yüzde 6,3 artarak 134 bin 819 yen'e yükseldi. Fazla mesai ücretleri ise yüzde 3,1 artarak Haziran ayındaki revize edilmiş yüzde 3,4'lük artıştan biraz daha düşük kaldı.

Ücret artışı özellikle inşaat (yüzde 13,5), madencilik (yüzde 12,6), ulaştırma ve posta hizmetleri (yüzde 8,3), bilgi ve iletişim (yüzde 6,2) ve imalat (yüzde 4,8) sektörlerinde güçlü olurken, eğitim ve öğrenim desteği yüzde 2,2'lik düşüşle gerileyen tek büyük sektör oldu. Bu arada, reel ücretler yıllık bazda yüzde 2,4 artarak yedinci ay üst üste artış gösterdi ve Mayıs 2021'den bu yana en güçlü artışı kaydetti.