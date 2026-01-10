2B arazilerinde ödemeleri yapmayanlara süre veriliyor

Meclis'e sunulan kanun taslağına göre, 2B alanlarında bulunan taşınmazlara dair, satışına ilişkin olarak başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlara yeniden başvuru ve ödeme süresi verilmesi sağlanarak bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda kanun taslağının yasalaşması halinde, 2B arazileri için, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme

süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde

ödemeyenlerin ödeme süresi 31/7/2026 tarihine kadar uzatılacak.

FAİZ UYGULANACAK

Satışa konu taşınmazlar için ilgili kanunlarda belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik

Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmayacak ve yapılacak hesaplamalarda her yıl için aylık değişim oranları toplamının yıllık kanuni faiz oranının iki katını geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.