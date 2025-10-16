2G telefon kullananlar dikkat... Yeni telefon almak zorunda kalabilirsiniz

Türkiye 5G teknolojisine geçiyor. İletişimde yüksek hızlara ulaştıracak yeni teknolojinin ihalesi bugün gerçekleşiyor.



5G teknolojisiyle birlikte 2G'ye uyumlu yani sadece ses ve mesaj alabilme özelliğine sahip, halk arasında "tuşlu telefon" olarak tabir edilen telefonları bulunanlar 3G, 4G ve 4.5G teknolojisini bugün kullanamadığı gibi 5G'yi de kullanamayacak. 2G kullanıp 3G ve üstü teknolojiye geçmek isteyenler telefon ve SIM kartlarını değiştirmesi gerekecek. 2G kullanmaya devam etmek isteyenlerin değişiklik yapmasına gerek kalmayacak.



Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısı abone bulunduğuna belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Bunların 22 milyonu, yani dörtte biri kadarı 5G uyumlu telefon. Peyderpey, telefonlar değiştirildikçe, buna sahip olmayan vatandaşın alımıyla bu telefonlar değişmiş olacak. Yani şu andaki rakamımızın yüzde 26 olduğunu söyleyebilirim. Sim kart noktasında da 4,5G kullananlar zaten uyumlu, onlarda bir problem yok. 2G ve 3G olanlara bakarsak, özellikle 2G'yi söyleyeyim, 2G ses iletimi ve mesaj noktasında yeteneğe sahip. Onlar kullanamayacak, eğer kullanmak isterse hem telefonunu hem de sim kartını değiştirmesi gerekecek."



İHALEDE 2 MİLYAR 125 MİLYON DOLARIN EN DÜŞÜK TEKLİF OLMASI GEREKİYOR



5G'ye geçisin bölge bölge olacağını bildiren Uraloğlu, "Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede, en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak, bu bizim başlangıcımız. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Üç operatörümüz var, orada yiğitliklerini göreceğiz. Ona göre rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



OPERATÖRLER YENİ TELEFON KAMPANYALARI YAPACAK



Operatörlerin 5G uyumlu cihazlara yönelik kampanya sunup sunmayacağına ilişkin Uraloğlu, "Mutlaka olacaktır yaygınlaştırılması için. Çünkü onlar çok ciddi yatırım yapacaklar. O yatırımın geri dönüşünü sağlamak anlamında onların kampanyaları olacaktır. Elbette biz de bunu destekleyeceğiz." dedi.