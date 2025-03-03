3,2 milyar dolarlık çıkış serisi son buldu: Bitcoin ETF’lerine sekiz gün sonra ilk giriş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), sekiz günlük kesintisiz çıkış serisini 28 Şubat’ta gelen 94,3 milyon dolarlık girişle sonlandırdı. Son dönemde kripto varlık piyasalarında yaşanan sert düzeltmeler ve yatırımcı güvenindeki zayıflık, Bitcoin ETF’lerinden toplamda 3,2 milyar doların üzerinde çıkışa neden olmuştu. Ancak bu trendin tersine dönmesi, piyasalarda toparlanmanın başlangıcına işaret edebileceği yönünde yorumlanıyor.



Kripto piyasaları için oldukça zorlu geçen Şubat ayının son gününde, Bitcoin ETF’lerine gelen girişler dikkat çekti. Yönetim altındaki varlıklara göre en büyük spot Bitcoin ETF’si olan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, bir önceki gün 244,6 milyon dolarlık büyük bir çıkış yaşarken, 28 Şubat’ta nispeten dengeli bir seyir izledi. Fidelity’nin FBTC fonu ve diğer büyük ETF’ler ise toplamda 176 milyon dolarlık giriş alırken, en büyük net giriş ARK 21Shares Bitcoin ETF tarafından görüldü ve fon yatırımcılardan 193,7 milyon dolar topladı.



Bitcoin ETF’lerindeki eğilim değişiyor mu?



Spot Bitcoin ETF’leri, 14 Şubat’ta 66,2 milyon dolarlık giriş görmesinden bu yana uzun süreli bir çıkış trendi içindeydi. Ancak 28 Şubat itibarıyla gelen ilk pozitif net akış, yatırımcı güveninin yeniden toparlanmaya başlayabileceğine dair bir işaret olarak görülüyor. Bununla birlikte, bu girişin tek seferlik mi yoksa yeni bir eğilimin başlangıcı mı olduğu önümüzdeki günlerde netleşecek.



Öte yandan, Bitcoin ETF’lerindeki kısmi toparlanmaya rağmen spot Ether ETF’leri çıkış trendini sürdürdü. 28 Şubat’ta Ethereum tabanlı ETF’lerden 41,9 milyon dolar net çıkış yaşanırken, bu fonların toplamda 357,5 milyon dolarlık çıkış serisi devam etti.



Piyasalarda toparlanma yaklaşıyor mu?



Kripto piyasasındaki son hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Mart’ta bir kripto zirvesi düzenleyeceğinin açıklanmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sini model portföylerinden birine %1 ila %2 oranında dahil etmeyi planladığı yönündeki haberler de piyasada iyimserliği artırdı.



Bitcoin ETF’lerine yeniden girişlerin başlaması, yatırımcı güveninin kademeli olarak geri dönebileceğini gösteriyor. Ancak bu eğilimin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde fon akışlarının devam edip etmeyeceğine bağlı olacak. Yatırımcılar, özellikle ABD’de kripto varlıklara yönelik politik gelişmeler ve büyük finans kuruluşlarının stratejilerini yakından takip etmeye devam ediyor.





