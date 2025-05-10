3.3 milyar doları yönetiyor! Man Group satın almak istiyor

Man Group'un kredi firması Bardin Hill'i satın almak için görüşmeler yaptığı söyleniyor.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Man Group, kredi firması Bardin Hill Investment Partners'ı satın almak için görüşmeler yapıyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, anlaşmanın bu ay içinde imzalanabileceğini söyledi. Man Group ve Bardin Hill temsilcileri yorum yapmayı reddetti.



Daha yüksek oranlar, bankacılık sektörünün kredi vermekten geri çekilmesi gibi sebepler para yöneticilerini 1.6 trilyon dolarlık özel kredi piyasasına çekiyor.



New York merkezli Bardin Hill orta piyasa, özel durumlar ve geniş sendikasyon kredilerinde uzmanlaşmış bir şirket olarak öne çıkıyor. Web sitesine göre, 28 Şubat itibariyle 3.3 milyar dolarlık varlığı yönetti.



Dünyanın halka açık en büyük hedge fonu olan Man Group, hedge fonlardan kantitatif para havuzlarına ve uzun vadeli stratejilere kadar bir dizi yatırım ürünü işletiyor. İcra Kurulu Başkanı Robyn Grew, geçen yıl Bloomberg'in Para, Kadın ve Güç konferansında, hızla büyüyen kredi alanında "müthiş bir fırsat" gördüğünü söylemişti.



Londra merkezli Man Group, 14 Nisan itibarıyla 167 milyar dolarlık varlık yönetimi gerçekleştirirken, 2023 yılında ABD merkezli varlık yöneticisi Varagon Capital Partners'ı 183 milyon dolara satın alarak özel kredi sektörüne adım attı.



Görüşmelerin yine de ertelenebileceği ya da sonuçsuz kalabileceği belirtiliyor.