3 ayda 1 milyar liralık kısa çalışma ödemesi yapılacak

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 ayda yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Uygulamanın 3 ay daha uzatıldığını hatırlatan Işıkhan, "Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz." dedi.
Geçmiş döneme ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 25, 2023
✅ 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.
✅ Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin Kısa…
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