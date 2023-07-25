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3 ayda 1 milyar liralık kısa çalışma ödemesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzatılan 3 aylık süreçte yaklaşık 1 milyar liralık kısa çalışma ödemesi yapılacağını söyledi.

3 ayda 1 milyar liralık kısa çalışma ödemesi yapılacak

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 ayda yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Uygulamanın 3 ay daha uzatıldığını hatırlatan Işıkhan, "Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz." dedi. 

Geçmiş döneme ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.

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