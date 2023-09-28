3 doğalgaz dağıtım şirketine kayyum atandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ARMAGAZ, ÇORDAŞ ve İNGAZ doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atandığını duyurdu.
Karara gerekçe olarak; tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a olan borçların ödememesi gösterildi.
Söz konusu şirketler, bundan böyle EPDK tarafından kurulacak yürütme ve koordinasyon komitesi gözetiminde yönetilecek.
3 firma Yalova ile Çorlu ve İnegöl ilçelerinde toplam 425 bin abone ve yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiye doğalgaz dağıtım hizmeti veriyor.
5 NEDENLE KAYYUM ATANABİLİYOR
Doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atanmasının önünü açan düzenleme 2017 yılında getirilmişti. Yönetmeliğe göre şu 5 durumda şirketlere kayyum atanabiliyor.
- Mali durumun dağıtım faaliyeti kapsamındaki yükümlülükleri yerine getiremeyecek kadar kötüleşmesi.
- Mevzuat ihlallerinin, dağıtım faaliyetinin gerektirdiği hizmetleri kabul edilemeyecek düzeyde aksatması.
- Şirketin mevzuata aykırılıkları alışkanlık edinmesi.
- Şirketin faaliyetlerini yerine getiremeyecek düzeyde yönetilemez hale gelmesi.
- Dağıtım faaliyetinin niteliğinin veya kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi.
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