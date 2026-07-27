3 gün boyunca sistemler kapanacak, işlem yapılmayacak
27.07.2026 12:23
GİB, mükelleflere bilgilendirmede bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı, birçok kişiyi ilgilendiren sistem çalışması için duyuruda bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri ilgilendiren duyuruyu yayımladı. Başkanlık, e-Beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, 01 Ağustos 026 Saat 00:00 ila 03 Ağustos 2026 Saat 23:59 tarihleri arasında, beyanname sistemlerine (DBS, e-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu.
GİB, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirileceğini açıkladı.