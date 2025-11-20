3 şehre raylı sistem müjdesi

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ilk defa kent içi raylı sistemle tanışacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kenti içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık." açıklamasında bulundu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.