20.11.2025 10:54

3 şehre raylı sistem müjdesi
Anadolu Ajansı

AA

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ilk defa kent içi raylı sistemle tanışacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kenti içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık." açıklamasında bulundu.