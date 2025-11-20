3 şehre raylı sistem müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Samsun'da 13,3 kilometre, Trabzon'da 32, Erzincan'da 12 ve Erzurum'da 15 kilometre kenti içi raylı sistemi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık." açıklamasında bulundu.