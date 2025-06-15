3 şirket yarın temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm yarın temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
Borsa İstanbul'da kar eden şirketler paraları ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Yarın Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm temettü dağıtımı yapacak.
THY 1 TL nominal değerli pay için net 2.9257245 lira, Emlak Konut 0.40 lira, Merit Turizm ise 0.1190000 lira temettü ödeyecke. Temettüler 18 Haziran 2025 tarihlerinde hesaplarda olacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hisse Senetleri
- Thy
- Temettü Ödemesi