3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenini açıkladı. SPK, üç şirketin sermaye artırımını onayladı.



Gimsan Gediz'in 7.2 milyon lira olan sermayesi 1 milyar 442 milyon 800 bin lira bedelli olarak artırılarak yeni sermayesinin 1 milyar 450 milyon lira olmasına onay çıktı.



ŞARTLI ONAY GELDİ



Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi'nin, 7.200.000 TL olan sermayesinin diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Mehmet Emin Süleymanoğlu’na tahsisli olarak satılmak suretiyle 1.442.800.000 TL artırılarak 1.450.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebinin, tahsisli sermaye artırımına konu payların ihracı kapsamında ödenecek Kurul ücretinin, pay fiyatının 1 TL’den düşük olmamak üzere belirlenerek hesaplanacak tutar üzerinden ödenmesi şartıyla olumlu karşılanmasına, tahsisli sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben, Mehmet Emin Süleymanoğlu’nun Şirket’te sahip olacağı pay ve oy oranının yüzde 99,5 olacağı dikkate alınarak tahsisli sermaye artırımının tescilinden sonra Kurul'un II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Tebliği’nin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca diğer ortaklara paylarını satma hakkı kullandırılmasına, Mehmet Emin Süleymanoğlu tarafından iktisap edilecek payların borsada işlem görmesi halinde işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle Borsa’da ve Borsa dışında satılmayacağına ve Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına ilişkin verdiği taahhüt konusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye bilgi verilmesine karar verildi.



LDR Turizm'in 165 milyon lira olan sermayesi bedelsiz olarak iç kaynaklarından karşılanmak üzere 660 milyon lira artırılarak 825 milyon liraya, Fonet Bilgi Teknolojileri'nin ise 114 milyon lira olan sermayesi yine iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarka 936 milyon liraya çıkarılması onaylandı.

