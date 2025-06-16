3 şirketin temettü dağıtımı bugün
Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm bugün temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
Borsa İstanbul'da kar eden şirketler paraları ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Yarın Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm temettü dağıtımı yapacak.
THY 1 TL nominal değerli pay için net 2.9257245 lira, Emlak Konut 0.40 lira, Merit Turizm ise 0.1190000 lira temettü ödeyecek. Temettüler 18 Haziran 2025 tarihlerinde hesaplarda olacak.
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