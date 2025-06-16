3 şirketin temettü dağıtımı bugün

Borsa İstanbul'da kar eden şirketler paraları ortaklarıyla paylaşmaya devam ediyor.



Yarın Türk Hava Yolları, Emlak Konut ve Merit Turizm temettü dağıtımı yapacak.



THY 1 TL nominal değerli pay için net 2.9257245 lira, Emlak Konut 0.40 lira, Merit Turizm ise 0.1190000 lira temettü ödeyecek. Temettüler 18 Haziran 2025 tarihlerinde hesaplarda olacak.