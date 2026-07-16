3 yıllık sessizlik bozuldu. Faizleri uçuran karar açıklandı

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), piyasa beklentilerine paralel olarak, Temmuz 2026 toplantısında temel faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükseltti ve bu, Ocak 2023'ten bu yana ilk faiz artışı oldu.

Karar, yıllık tüketici enflasyonunun Mayıs ayındaki yüzde 3,1'den Haziran ayında yüzde 3,2'ye yükselmesi ve yüksek petrol fiyatları ile zayıf won'un etkisiyle merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmasıyla birlikte artan enflasyon baskılarını yansıttı.

Politika yapıcılar ayrıca, güçlü hane halkı kredisi büyümesi, yükselen emlak fiyatları ve sürekli döviz kuru baskılarını daha sıkı para politikası gerektiren faktörler olarak gösterdi.

Aynı zamanda, BoK, yapay zeka talebiyle tetiklenen yarı iletken ihracatındaki patlama nedeniyle ekonomik zayıflık endişelerinin azaldığını ve ekonominin 2026'da yüzde 2,6 büyüyeceğini öngördü.

BoK Başkanı Shin Hyun-song, hane halkı ve işletmeler için daha yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen, fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının merkez bankasının önceliği haline geldiğini vurguladı.