30 milyon dolarlık saldırının arkasında Kuzey Kore olabilir

Güney Kore, ülkenin en büyük kripto para borsası Upbit’i hedef alan ve 44,5 milyar won (yaklaşık 30,4 milyon dolar) değerinde kripto varlığın izinsiz çekilmesine neden olan siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bir grubun olabileceğini değerlendiriyor.

2019'DEKİ SOYGUNLA BENZER YÖNTEMLER

Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre, Güney Koreli yetkililer borsanın sistemlerinde kapsamlı inceleme başlattı. İlk bulgular, saldırının Kuzey Kore’nin istihbarat birimiyle ilişkili olduğu bilinen Lazarus Group imzası taşıdığına işaret ediyor. Yetkililer, Upbit’in “anormal para çekme işlemi” olarak tanımladığı olayda, daha önce Lazarus’a atfedilen 2019’daki 58 milyar wonluk kripto soygunuyla benzer yöntemler kullanıldığına dikkat çekti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Lazarus Grubu’nu “dünyanın en gelişmiş siber tehdit aktörlerinden biri” olarak sınıflandırıyor. Grup, son yıllarda küresel ölçekte çok sayıda kripto hırsızlığından sorumlu tutuluyor.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı. Ulusal İstihbarat Servisi’ne yönelik yorum talepleri ise yanıtsız kaldı.

Upbit’in işletmecisi Dunamu’dan bir yetkili, “Şu anda varlık çıkışının nedenini ve boyutunu araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.