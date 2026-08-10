30 yıldır çalışıyordu. Finans dünyasında büyük transfer

Citigroup , Fransa operasyonunu yönetmesi için Morgan Stanley 'den Jean-Baptiste Charlet'i işe aldığını açıkladı.

Charlet'in resmi unvanı Citi Fransa Ülke Yetkilisi ve Bankacılık Başkanı olacak.

Charlet daha önce 30 yılı aşkın bir süre Morgan Stanley'de çalıştı.

Charlet, Fransa'nın önde gelen işletme okullarından HEC Paris mezunu ve ayrıca bir yılını Fransız Donanması'nda geçirmişti.

Citi yaptığı açıklamada, "Jean-Baptiste, olağanüstü liderlik vasıfları, derin müşteri ilişkileri ve Fransız ve Avrupa pazarlarında başarılı bir kaynak yaratma ve uygulama geçmişi getiriyor" dedi.