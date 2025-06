300 bin dolar kazanmayan geçinemiyor... İşte ABD'de yaşamanın maliyetleri

Birçok Amerikalı aile, ABD'nin 50 eyaletinin çoğunda yaşam maliyetlerine ayak uydurmakta giderek daha fazla zorlanıyor.



En son Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ABD medyan hane geliri 2022 ve 2023 yılları arasında yılda 80 bin doların biraz üzerine çıktı. Ancak SmartAsset'in 4 Haziran'da yayınladığı bir araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin 2025 yılında ülkenin en uygun fiyatlı eyaleti olan Mississippi'de rahatça yaşayabilmesi için yılda en az 186 bin 618 dolara ihtiyacı var.



Araştırmaya göre “rahat yaşamak”, 50/30/20 bütçesini takip etmek olarak da bilinen, gerekli masraflara yüzde 50, isteğe bağlı isteklere yüzde 30 ve borç ödemelerine ve tasarrufa yüzde 20 ayırmak için yeterli gelire sahip olmak anlamına geliyor.



ABD'nin en pahalı eyaleti olan Massachusetts'te dört kişilik bir ailenin bu eşiği aşabilmesi için yılda 300 bin dolardan fazla gelire ihtiyacı vardır. SmartAsset'in analizine göre, bu eyalette yaşam maliyetleri 2024 yılına kadar yüzde 4'ün üzerinde artarak ulusal ortalama olan yüzde 3,87'den biraz daha fazla büyüdü.



SmartAsset'in yakın zamanda yaptığı ayrı bir araştırmaya göre Boston, ülkede çocuk yetiştirmenin en yüksek maliyete sahip olduğu eyalettir ve bu toplam maliyetin büyük bir kısmı çocuk bakımından kaynaklanıyor. SmartAsset'e göre Boston'da bir çocuk yetiştirmek, 23 bin 800 doları sadece çocuk bakımı için olmak üzere yılda tahmini 39 bin 221 dolara mal olmaktadır.



Çocuk sahibi olmak ailelere genellikle başka ek maliyetler de getirir: yiyecek, malzeme ve bazı durumlarda artan konut maliyetleri.



DİĞER EYALETLER DAHA UCUZ



SmartAsset'in raporuna göre, diğer eyaletlerdeki aileler için yaşam maliyeti Massachusetts'teki kadar yüksek olmayabilir, ancak üç eyalet Vermont, New Jersey ve Montana 2024'ten itibaren çift haneli büyüme oranlarıyla hızla yakalama yolunda ilerliyor.



SmartAsset, her bir eyaletteki temel ihtiyaçların yıllık maliyetini tahmin etmek için Massachusetts Institute of Technology'nin yaşam ücreti hesaplayıcısını kullandı. MIT, çalışan iki yetişkin ve iki çocuk için aile yaşam maliyetlerini hesaplıyor ve tüm bu aile üyeleri için konut ve gıda gibi temel ihtiyaçların yanı sıra çocuk bakımını da içeriyor.



Araştırmaya göre, 2025 yılında 50 eyaletin tamamında dört kişilik bir ailenin rahatça yaşayabilmesi için gereken gelir şu şekildedir:



Alabama

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 194,522 $

2024'e göre değişim: %0,47



Alaska

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259,002 $

2024'e göre değişim: %6,76



Arizona

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 237,952 $

2024'e göre değişim: %3,17



Arkansas

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 193.773 $

2024'e göre değişim: %7,18



California

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 287.456 $

2024'e göre değişim: %3.88



Colorado

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 273.728 $

2024'ten itibaren değişim: %3,30



Connecticut

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 290.368 $

2024'ten itibaren değişim: %3,75



Delaware

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 223.142 $

2024'ten itibaren değişim: %-2,54



Florida

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 217.651 $

2024'ten itibaren değişim: %4,10



Georgia

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 210.829 $

2024'ten itibaren değişim: -%0,94



Hawaii

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 294.362 $

2024'ten itibaren değişim: -%0,08



Idaho

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 223.142 $

2024'ten itibaren değişim: %5,63



Illinois

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 234.291 $

2024'ten itibaren değişim: %1



Indiana

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.230 $

2024'e göre değişim: %6,91



Iowa

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 202.675 $

2024'e göre değişim: -%4,13



Kansas

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 200.678 $

2024'e göre değişim: %1,99



Kentucky

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 192.941 $

2024'e göre değişim: %1,49



Louisiana

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 199.597 $

2024'ten itibaren değişim: %5,27



Maine

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 239.699 $

2024'ten itibaren değişim: %4,42



Maryland

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259.168 $

2024'ten itibaren değişim: %8,23



Massachusetts

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 313.747 $

2024'ten itibaren değişim: %4. 17



Michigan

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 207.584 $

2024'e göre değişim: -%3,22



Minnesota

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 251.264 $

2024'e göre değişim: %2,65



Mississippi

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 186.618 $

2024'e göre değişim: %4,96



Missouri

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 218.317 $

2024'e göre değişim: %7,94



Montana

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 234.957 $

2024'ten itibaren değişim: %11,14



Nebraska

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 215.738 $

2024'ten itibaren değişim: %1,25



Nevada

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 238.534 $

2024'ten itibaren değişim: %0,53



New Hampshire

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259.501 $

2024'ten itibaren değişim: %6. 31



New Jersey

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 282.714 $

2024'e göre değişim: %12,55



New Mexico

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.813 $

2024'e göre değişim: %8 28



New York

Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 276.973 $

2024'e göre değişim: -0,72%



Kuzey Carolina

Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 210.746 $

2024'e göre değişim: 0,68%



Kuzey Dakota

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 207.334 $

2024'ten itibaren değişim: %2,55



Ohio

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.563 $

2024'ten itibaren değişim: %5,37



Oklahoma

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 208.749 $

2024'ten itibaren değişim: %7,54

Oregon

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 261.914 $

2024'ten itibaren değişim: %1,78



Pennsylvania

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $248,435

2024'ten itibaren değişim: %7,80



Rhode Island

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $256,672

2024'ten itibaren değişim: %2,97



South Carolina

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $208,333

2024'ten itibaren değişim: %3,77



South Dakota

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $197,933

2024'ten itibaren değişim: %2,76



Tennessee

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 200.678 $

2024'e göre değişim: %2,51



Texas

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 204.922 $

2024'e göre değişim: %1,78



Utah

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 231.046 $

2024'e göre değişim: %5,75



Vermont

Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 286.790 $

2024'e göre değişim: %15,48



Virginia

Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 241.696 $

2024'e göre değişim: %2,76



Washington

Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 277.888 $

2024'e göre değişim: %7 95



Batı Virginia

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 195.354 $

2024'e göre değişim: %3,16



Wisconsin

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 225.555 $

2024'e göre değişim: %0,22



Wyoming

Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 209.914 $

2024'e göre değişim: %3,19