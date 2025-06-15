300 bin dolar kazanmayan geçinemiyor... İşte ABD'de yaşamanın maliyetleri
ABD'de yaşamak herkesin hayali. Fırsatlar ülkesi olarak bilinen ABD'de çalışmayan bir kişinin geçinmesi çok zor. Yapılan araştırmalar 4 kişilik bir ailenin tam anlamıyorla yaşaması için gereken parayı ortaya çıkardı.
Birçok Amerikalı aile, ABD'nin 50 eyaletinin çoğunda yaşam maliyetlerine ayak uydurmakta giderek daha fazla zorlanıyor.
En son Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, ABD medyan hane geliri 2022 ve 2023 yılları arasında yılda 80 bin doların biraz üzerine çıktı. Ancak SmartAsset'in 4 Haziran'da yayınladığı bir araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin 2025 yılında ülkenin en uygun fiyatlı eyaleti olan Mississippi'de rahatça yaşayabilmesi için yılda en az 186 bin 618 dolara ihtiyacı var.
Araştırmaya göre “rahat yaşamak”, 50/30/20 bütçesini takip etmek olarak da bilinen, gerekli masraflara yüzde 50, isteğe bağlı isteklere yüzde 30 ve borç ödemelerine ve tasarrufa yüzde 20 ayırmak için yeterli gelire sahip olmak anlamına geliyor.
ABD'nin en pahalı eyaleti olan Massachusetts'te dört kişilik bir ailenin bu eşiği aşabilmesi için yılda 300 bin dolardan fazla gelire ihtiyacı vardır. SmartAsset'in analizine göre, bu eyalette yaşam maliyetleri 2024 yılına kadar yüzde 4'ün üzerinde artarak ulusal ortalama olan yüzde 3,87'den biraz daha fazla büyüdü.
SmartAsset'in yakın zamanda yaptığı ayrı bir araştırmaya göre Boston, ülkede çocuk yetiştirmenin en yüksek maliyete sahip olduğu eyalettir ve bu toplam maliyetin büyük bir kısmı çocuk bakımından kaynaklanıyor. SmartAsset'e göre Boston'da bir çocuk yetiştirmek, 23 bin 800 doları sadece çocuk bakımı için olmak üzere yılda tahmini 39 bin 221 dolara mal olmaktadır.
Çocuk sahibi olmak ailelere genellikle başka ek maliyetler de getirir: yiyecek, malzeme ve bazı durumlarda artan konut maliyetleri.
DİĞER EYALETLER DAHA UCUZ
SmartAsset'in raporuna göre, diğer eyaletlerdeki aileler için yaşam maliyeti Massachusetts'teki kadar yüksek olmayabilir, ancak üç eyalet Vermont, New Jersey ve Montana 2024'ten itibaren çift haneli büyüme oranlarıyla hızla yakalama yolunda ilerliyor.
SmartAsset, her bir eyaletteki temel ihtiyaçların yıllık maliyetini tahmin etmek için Massachusetts Institute of Technology'nin yaşam ücreti hesaplayıcısını kullandı. MIT, çalışan iki yetişkin ve iki çocuk için aile yaşam maliyetlerini hesaplıyor ve tüm bu aile üyeleri için konut ve gıda gibi temel ihtiyaçların yanı sıra çocuk bakımını da içeriyor.
Araştırmaya göre, 2025 yılında 50 eyaletin tamamında dört kişilik bir ailenin rahatça yaşayabilmesi için gereken gelir şu şekildedir:
Alabama
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 194,522 $
2024'e göre değişim: %0,47
Alaska
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259,002 $
2024'e göre değişim: %6,76
Arizona
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 237,952 $
2024'e göre değişim: %3,17
Arkansas
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 193.773 $
2024'e göre değişim: %7,18
California
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 287.456 $
2024'e göre değişim: %3.88
Colorado
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 273.728 $
2024'ten itibaren değişim: %3,30
Connecticut
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 290.368 $
2024'ten itibaren değişim: %3,75
Delaware
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 223.142 $
2024'ten itibaren değişim: %-2,54
Florida
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 217.651 $
2024'ten itibaren değişim: %4,10
Georgia
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 210.829 $
2024'ten itibaren değişim: -%0,94
Hawaii
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 294.362 $
2024'ten itibaren değişim: -%0,08
Idaho
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 223.142 $
2024'ten itibaren değişim: %5,63
Illinois
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 234.291 $
2024'ten itibaren değişim: %1
Indiana
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.230 $
2024'e göre değişim: %6,91
Iowa
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 202.675 $
2024'e göre değişim: -%4,13
Kansas
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 200.678 $
2024'e göre değişim: %1,99
Kentucky
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 192.941 $
2024'e göre değişim: %1,49
Louisiana
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 199.597 $
2024'ten itibaren değişim: %5,27
Maine
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 239.699 $
2024'ten itibaren değişim: %4,42
Maryland
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259.168 $
2024'ten itibaren değişim: %8,23
Massachusetts
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 313.747 $
2024'ten itibaren değişim: %4. 17
Michigan
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 207.584 $
2024'e göre değişim: -%3,22
Minnesota
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 251.264 $
2024'e göre değişim: %2,65
Mississippi
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 186.618 $
2024'e göre değişim: %4,96
Missouri
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 218.317 $
2024'e göre değişim: %7,94
Montana
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 234.957 $
2024'ten itibaren değişim: %11,14
Nebraska
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 215.738 $
2024'ten itibaren değişim: %1,25
Nevada
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 238.534 $
2024'ten itibaren değişim: %0,53
New Hampshire
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 259.501 $
2024'ten itibaren değişim: %6. 31
New Jersey
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 282.714 $
2024'e göre değişim: %12,55
New Mexico
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.813 $
2024'e göre değişim: %8 28
New York
Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 276.973 $
2024'e göre değişim: -0,72%
Kuzey Carolina
Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 210.746 $
2024'e göre değişim: 0,68%
Kuzey Dakota
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 207.334 $
2024'ten itibaren değişim: %2,55
Ohio
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 220.563 $
2024'ten itibaren değişim: %5,37
Oklahoma
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 208.749 $
2024'ten itibaren değişim: %7,54
Oregon
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 261.914 $
2024'ten itibaren değişim: %1,78
Pennsylvania
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $248,435
2024'ten itibaren değişim: %7,80
Rhode Island
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $256,672
2024'ten itibaren değişim: %2,97
South Carolina
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $208,333
2024'ten itibaren değişim: %3,77
South Dakota
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: $197,933
2024'ten itibaren değişim: %2,76
Tennessee
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 200.678 $
2024'e göre değişim: %2,51
Texas
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 204.922 $
2024'e göre değişim: %1,78
Utah
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 231.046 $
2024'e göre değişim: %5,75
Vermont
Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 286.790 $
2024'e göre değişim: %15,48
Virginia
Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 241.696 $
2024'e göre değişim: %2,76
Washington
Dört kişilik bir aile için gereken gelir, 2025: 277.888 $
2024'e göre değişim: %7 95
Batı Virginia
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 195.354 $
2024'e göre değişim: %3,16
Wisconsin
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 225.555 $
2024'e göre değişim: %0,22
Wyoming
Dört kişilik bir aile için gerekli gelir, 2025: 209.914 $
2024'e göre değişim: %3,19
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