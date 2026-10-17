31 bin sözleşmeli sağlık persone alınacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, sağlık sektöründe çalışan temininde yaşanan sorunu gidermek amacıyla sözleşmeli personel alınacak. Karara göre, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, sağlık evi ve yataklı tedavi için toplam 31 bin 54 sözleşmeli personel alınacak. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 5 bin 61 doktor, 25 bin 955 uzman doktor için sözleşmeli kadrosu açıldı. Kararda, sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek birimlerin belirlenmesi istendi ve kararın 2027 yılında uygulanacağı belirtildi.