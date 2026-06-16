31 yıl sonra bir ilk, en yüksek seviyeye çıktı

Japonya Merkez Bankası, Haziran ayı toplantısında 7'ye 1 oyla kısa vadeli faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkardı. Bu, Eylül 1995'ten bu yana en yüksek seviye olup piyasa beklentileriyle de örtüşüyor.

Karar, İran savaşı kaynaklı enerji şokunun daha geniş çaplı enflasyonu körüklemesini önlemeyi amaçlıyordu. Bu hamle aynı zamanda merkez bankasının Aralık ayından bu yana ilk faiz artırımı ve başkanın katılmadığı ilk düzenli politika toplantısı oldu.

Kurul üyesi Asada Toichiro, fiyatlardaki yukarı yönlü risklerden ziyade üretim ve istihdamda aşağı yönlü risklerin daha büyük olduğunu belirterek karşı oy kullandı.

Politika bildirisinde, kurul, artan enerji maliyetleri nedeniyle temel enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkabileceğini belirtti.

Ayrıca, faiz artırımına rağmen finansal koşulların destekleyici kalacağını ve ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Politika yapıcılar, Ortadoğu çatışmasının ekonomi üzerindeki etkisini yakından izlerken, ekonomik, fiyat ve finansal gelişmelerin gerektirdiği durumlarda faizleri artırmaya devam edeceklerini ifade ettiler.