32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Geri ödeme listesine alınan ilaçlara yenileri eklendi. SGK , 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.”