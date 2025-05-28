355 yıllık perakendeci kapısına kilit vuruyor

Hudson's Bay Company, tasfiye satışını tamamlayıp tüm mağazalarını kapatacağı Pazar gününe kadar 8 bin 347 çalışanını veya işgücünün yüzde 89'unu işten çıkarmayı planlıyor.



1670 yılında kurulan Kanada'nın en eski perakende zinciri olan Hudson's Bay, fiziki mağazaları, azalan ziyaretçi trafiği ve çevrimiçi ticaretle rekabet etmekte zorlanan benzer perakende işletmelerinin izinden gidiyor.



Mart ayında Hudson's Bay, ayın başlarında yeniden yapılandırma işlemlerini başlattıktan sonra alternatif bir çözüm bulunamazsa mağazalarının tamamen tasfiye edilmesini planladığını duyurmuştu.

