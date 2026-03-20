36 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Geri ödeme listesine alınan ilaçlara yenileri eklendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Bu ilaçlardan 27'sinin yerli üretim olduğu öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere; diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan ilaçlar olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.