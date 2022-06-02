3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak?

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık sona gelindi.



Çalışmalar dün akşam itibariyle büyük ölçüde tamamlandı. Geçen haftadan bu yana iki kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapılmıştı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan'la görüştü. Görüşmede hazırlanan formüller Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.



Düzenlemede üç formül ekseninde çalışma hazırlandı. Biri dar kapsamlı, diğer ikisi ise daha fazla memur ve emekliyi içine alan geniş kapsamlı düzenleme. Dar kapsamlı formülde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsanıyor. Diğer iki alternatif formülde tüm kamu çalışanlarını ele alan bir düzenleme söz konusu. 3000 ek göstergenin altındaki kamu görevllieri için tazminat yansıtma oranının artırılması ile ücretlerde daha çok emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.



Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı'na yapılan sunum sonrası geniş kapsamlı düzenlemenin hayata geçirilmesi için mutabakat sağlandı. Ağırlıklı olarak bu formül üzerinde duruluyor.



AÇIKLAMA NE ZAMAN?



Düzenlemenin hafta sonu açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3-5 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlemeyi burada kamuoyuna duyurması bekleniyor.



ÖRNEKLERLE EK GÖSTERGE



Ek göstergesi 3000 olan kamu çalışanının 3600 ek göstergeye yükselmesiyle 85 olan tazminat yansıtma oranı 145'e yükselecek. 30 yıllık hizmet süresi varsa emekli ikramiyesinde 45 bin liraya yakın artış sağlanacak. 25 yıllık hizmeti olan polis, hemşire, din görevlisi 38 bin lira daha fazla ikramiye alacak.



25 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmen bugün 5 bin 245 lira alıyorsa düzenlemeyle birlikte 6 bin 400 lira emekli maaşı alacak.



Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

