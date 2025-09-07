4 ay kaldı... Bulgaristan'ın altınları ne olacak?

Bulgaristan'da Euro'nun benimsenmesi sadece nakit dolaşımında, fiyatlarda, ücretlerde ve bankacılıkta değil, aynı zamanda ülkenin "ulusal hazinesi" olan Bulgaristan Ulusal Bankası'nın (BNB) elinde tuttuğu döviz ve altın rezervlerinin yönetiminde de değişikliklere yol açacak.



Genellikle ekonomik güç ve istikrarın bir ölçütü olarak görülen bu rezervler, Euro geçişi öncesinde doğal olarak şu soruları gündeme getiriyor: Bulgaristan rezervlerini kaybedecek mi?

Hükümet, ulusal borcu azaltmak için rezervleri kullanabilir mi?



PARA KURULUNDAN AKTİF YATIRIMA



Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro Bölgesine katılmasıyla birlikte Bulgaristan Ulusal Bankaıs, rezervlerin yönetim biçimini değiştiren yeni bir parasal çerçeveye geçecek.



PARA KURULUNUN SONU



Bankanın bugüne kadarki temel görevi, gerektiğinde döviz alım satımı yaparak sabit bir lev-euro döviz kuru sağlamaktı. Euro'ya geçişin ardından, Euro ulusal para birimi haline geldiğinden bu yükümlülük ortadan kalkacak.



GENİŞLETİLMİŞ YATIRIM SEÇENEKLERİ



Sıkı para kurulu kısıtlamalarından kurtulan banka, rezervlerini yatırma konusunda daha geniş bir takdir yetkisine sahip olacak. Yeni Bulgaristan Ulusal Bankası Yasası, güvenliği korurken kârlılığı en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan ve yüksek kredi değerli araçlara odaklanan yatırımlara olanak tanıyacak.



REZERV YÖNETİMİ HEDEFİ



Merkez bankasının temel hedefi fiyat istikrarı olmaya devam etmekte olup, rezervler bu hedefi destekleyecek ve BNB'nin mali bağımsızlığını sağlayacak şekilde yönetilecek.



BULGARİSTAN'IN REZERVLERİ NE OLACAK?



Bulgaristan'ın döviz rezervlerinin bir kısmı, Eurosistem'in genel rezervlerine katkıda bulunmak üzere Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) aktarılacak. Ön tahminlere göre bu katkı yaklaşık 1,28 milyar Euro olacak.



Bu bir kayıp olarak algılanmayacak. Katkılar, BNB'nin ECB'ye olan alacakları olarak kaydediliyor.Tüm Euro Bölgesi merkez bankaları, gerektiğinde ECB'ye döviz işlemleri için yeterli likidite sağlamak amacıyla orantılı katkılarda bulunur.

