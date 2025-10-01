4 bin 45 çifte 606 milyon 750 bin lira faizsiz kredi

"Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" devam ediyor.



İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile 13 Mart'tan bu yana İstanbul'da 4 bin 45 çiftin, projeden faydalanarak yuva kurduğunu açıkladı.

606 MİLYON 750 BİN LİRA



İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira, iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeyle faizsiz kredi verildiği aktarılan açıklamada, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik kredi desteği verilirken, evlilik öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri de sunuluyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla verilen kredi desteğinin 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için ise 200 bin liraya yükseltileceği kaydedildi.​​​​​​​

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?