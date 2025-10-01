4 bin 45 çifte 606 milyon 750 bin lira faizsiz kredi
İstanbul'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 4 bin 45 çift, 606 milyon 750 bin lira faizsiz krediden yararlandı.
"Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" devam ediyor.
İstanbul Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile 13 Mart'tan bu yana İstanbul'da 4 bin 45 çiftin, projeden faydalanarak yuva kurduğunu açıkladı.
606 MİLYON 750 BİN LİRA
İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira, iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeyle faizsiz kredi verildiği aktarılan açıklamada, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenecek çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik kredi desteği verilirken, evlilik öncesinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri de sunuluyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla verilen kredi desteğinin 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için ise 200 bin liraya yükseltileceği kaydedildi.
EVLİLİK KREDİSİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
- Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış olmak),
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
- Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
- Çiftlerin son ay gelir toplamı asgari ücretin 2,5 katından fazla olmamak (05.2025 ve sonrası başvurular açısından uygulanacaktır),
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
- Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim veya danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
- Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
