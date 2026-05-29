4 gençten biri ne okulda ne işte
29.05.2026 12:17
Ankara Sanayi Odası (ASO) dikkat çeken bir rapor yayımladı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) verilerine göre, Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 25,9'u ne okula ne işe gidiyor.
Ankara Sanayi Odası'nın (ASO), "Kayıp Potansiyel: Türkiye'de NEET Gençlerin Profili, NEET'e Yol Açan Nedenler ve Çözüm Yolları" başlıklı kapsamlı araştırma raporu yayımlandı.
Rapora göre Türkiye'de 4,7 milyon genç okula ya da işe gitmiyor.
TÜRKİYE İLK SIRADA
Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 12,85 iken Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 11,1.
Türkiye, OECD ülkeler arasında ilk sırada yer alırken sırayı Kolombiya, Kosta Rika ve Meksika izliyor.
Rapora göre, gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,8 ila 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor.
Bu da yıllık yaklaşık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor.
"ARA ELEMAN İHTİYACININ ARTTIĞI ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİLER"
Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor.
Özellikle imalat sanayisinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi ve gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi.
"MESLEKİ YÖNLENDİRME MEKANİZMALARI YAYGINLAŞMALI"
ASO Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitim ile üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirilme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.