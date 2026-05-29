4 gençten biri ne okulda ne işte

Rapora göre, gençlerin üretim süreçlerinden uzak kalması ekonomik büyümeden toplumsal refaha geniş bir alanı doğrudan etkiliyor.

Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yıllık ekonomik maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,8 ila 3,5'i arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bu da yıllık yaklaşık 38 milyar ile 47,5 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor.

"ARA ELEMAN İHTİYACININ ARTTIĞI ALANLARA YÖNLENDİRİLMELİLER"

Raporda gençlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağına ilişkin öneriler de yer alıyor.

Özellikle imalat sanayisinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığı belirtildi ve gençlerin üretim odaklı bu işlere yönlendirilmesi gerektiği söylendi.

"MESLEKİ YÖNLENDİRME MEKANİZMALARI YAYGINLAŞMALI"

ASO Başkanı Seyit Ardıç da sorunun çözümü için eğitim ile üretim arasındaki bağın güçlendirilmesi ve mesleki yönlendirilme mekanizmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.