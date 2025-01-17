4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali mayıs sonuna kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini ifade etti.



Bazı illerde uygulanmaya devam edilen mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024'te sona erdiğini anımsatan Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıyoruz." bilgisini paylaştı.

