4 şirket bugün temettü dağıtacak

Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.



4 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK



Anadolu Isuzu 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira, Mavi Giyim ise 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.