4 şirket bugün temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket bugün temettü dağıtımını gerçekleştirecek.
Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.
4 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITACAK
Anadolu Isuzu 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira, Mavi Giyim ise 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.
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