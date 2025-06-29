4. Tarım Ekosistemi buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarım kredisi müjdesi

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sağlanacak kredi paketlerini açıkladı.



"MÜJDELERİMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN DE BİR ARAYA GELDİK"



Erdoğan "Değerli çiftçi kardeşlerim, bugün sizlerle yalnızca hasbihal etmek için değil, müjdelerimizi paylaşmak için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ziraat Bankamız, sektörün ihtiyaçlarına ve sizlerin beklentilerine uygun başarılı bir kredi paketi hazırlamış. "İşim Ziraat Kredisi" ile birçok alanda çiftçimize cazip fırsatlarda kredi kullandırıyoruz. Yeni hayata geçecek bazı paketleri burada sizinle paylaşmak istiyorum. Sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla sera kurmak isteyen üreticilerimize yeni kredi paketiyle destek oluyoruz. Bu kapsamda 10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için bir yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olarak gerekirken genç ve kadın çiftçi olması hâlinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak. Hâlihazırda büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl anapara ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz" dedi.



"KÜÇÜKBAŞ KREDİLERİNİ 1 MİLYON 200 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"



Erdoğan "Küçükbaş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçükbaş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesindeki küçükbaş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN ŞİMŞEK: ESNAFIMIZA DA DESTEK OLUYORUZ



Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, etkinliğin önemine değinerek hayırlı olması temennisinde bulundu.



Tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Şimşek, küresel arenada ve Türkiye’de sektörün milli gelire olan payındaki düşüşü verimlilikle ilişkilendirdi.



Şimşek, gıda arz güvenliğinin kendilerinin en kritik önceliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle biz bütçeden sektörel anlamda en büyük payı genel olarak tarıma destek olarak ayırıyoruz. 2025 bütçesinden, değişik adlar altında değişik unsurları içeren 706 milyar TL'lik kaynak ayırdık. En önemli destek kalemimiz de Ziraat Bankası üzerinden kullandırdığımız, çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran kredilerdir. 2025 yılı itibarıyla 1,2 milyon çiftçimize 700 milyar TL'nin üzerinde sübvansiyonlu kredi kullandırıyoruz. Bu kredilerin ortalama faizinin yüzde 70'ini Hazine ödüyor. Dolayısıyla gerçekten en büyük desteği finansmana erişim anlamında çiftçimize veriyoruz. Esnafımıza da güçlü destek veriyoruz. Esnafımızın kullandığı kredinin maliyetinin yüzde 50'sini devlet karşılıyor. İhracatçımızın kullandığı kredinin maliyetinin neredeyse yine yüzde 50'sini biz karşılıyoruz."

TARIMA YAPILAN DESTEKLER



Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önceliklerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğuna vurgu yaparak, tarıma olan desteklerinin sadece finansmana erişimle sınırlı olmadığının altını çizdi.



Tarımın en önemli iki girdi kalemi olan yem ve gübrede KDV'yi tamamen kaldırmalarının sadece bu seneki maliyetinin 115 milyar TL olduğunu anımsatan Şimşek, bunun yanı sıra verilen diğer desteklere ilişkin de bilgi verdi.



Şimşek, "Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında yapılan sigorta poliçeleri var, afetlere karşı tarımın sigortalanması lazım. Orada yine primin yüzde 70'ini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu kadar yüksek desteğe rağmen, maalesef son zirai donda gördüğümüz kadarıyla çiftçilerimizin sadece yüzde 30'u bu sigortayı yapıyor. Onun için daha çok çiftçimizin özellikle bu iklim değişikliğinin hissedildiği bir ortamda bu sigortaları yapması çok faydalı olur" ifadelerini kullandı.



ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ALPARSLAN ÇAKAR: TARIM KREDİLERİ 706 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasının açılışına katılarak konuşma yaptı.



Çakar, yurt içinde 365, yurt dışında ise 22 ülkedeki 131 noktada faaliyet gösterdiklerini kaydederek, zorlu küresel koşullar ile global ekonomideki belirsizlikler ve yaşanan pek çok olumsuzluğa karşı kaynaklarını başta tarım olmak üzere imalat, ihracat, savunma sanayisi, turizm ve enerji gibi öncelikli alanlara yönlendirdiklerini söyledi.



Ziraat Bankası olarak sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliğini destekleyen projelerle tarladan sofraya etkin bir şekilde finansman sağladıklarını ifade eden Çakar, aynı zamanda sektöre yol gösteren ve sorumluluk alan bir paydaş olmakta kararlı olduklarını vurguladı.



"TARIM SEKTÖRÜNDEKİ KREDİLERİN 71'İ BANKAMIZ TARAFINDAN KULLANDIRILMIŞTIR"



Alpaslan Çakar, banka tarafından 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan tarımsal kredi bakiyesinin bugün itibarıyla 706 milyar liraya ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanındaki payı yüzde 71'e ulaşmış olup her 100 birim kredinin 71'i bankamız tarafından kullandırılmıştır. Tarımsal kredilerimizin yüzde 90'ından fazlası sübvansiyonlu kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin de yaklaşık 174 milyar lirasının yani yüzde 27'sinin faizinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan kredilerden oluşmaktadır. Üreticilerimizin temel bitkisel ve temel hayvansal üretim konularındaki 300 bin TL'ye kadar ki tarımsal kredi taleplerinin faizlerinin tamamı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından, yani devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda gerçekten devletimizin üreticilerimize çok güçlü bir faiz desteği sağladığını izah etmek isterim."



"TARIMDA GENÇLERİ VE KADINLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"



Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, kredilerin yüzde 24'ünün yatırım, yüzde 76'sının da işletme kredilerinden oluştuğunu kaydederek, "Genel ürün bazında dağılımına bakıldığında kredilerin yüzde 48'inin hayvansal üretim, yüzde 33'ünün bitkisel üretim, yüzde 13'ünün tarımsal mekanizasyon, yüzde 6'sının da diğer kredilerden oluştuğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.



Tarımsal kredilerden kaynaklanan takipteki kredi oranının yüzde 1'in çok altında olduğunu vurgulayan Çakar, "Sektör ortalamalarının çok altında olan bu oran, bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Bu konuda hepinize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

