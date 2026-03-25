4 yılın zirvesine çıkmıştı, benzin fiyatlarında ateşkes düşüşü

ABD benzin vadeli işlemleri yüzde 5'in üzerinde düşüşle galon başına yaklaşık 2,9 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi.

Bu düşüşte, Orta Doğu'da olası bir ateşkes beklentisinin küresel petrol arzındaki aksaklıkların azalacağı yönündeki umutlar arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın doğrudan görüşmeleri reddetmesine rağmen, ABD ve İran'ın şu anda müzakerelerde olduğunu söyledi. Enerji piyasaları, çatışmanın başlamasından bu yana dalgalı seyrini sürdürüyor; benzin fiyatları, Boğaz'daki arz aksaklıkları ve mevsimsel olarak daha pahalı yaz yakıt karışımlarına geçiş nedeniyle Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bu ay yüzde 30'dan fazla artış gösterdi. Bu arada, Trump yönetiminin, ABD'nin volatilite şartlarını kaldırarak daha yüksek etanollü E15 benzin satışlarını yaz aylarında genişletmeyi planladığı bildiriliyor.