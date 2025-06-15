40 bin kişi işsiz kalabilir

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre BT Group İcra Kurulu Başkanı Allison Kirkby, yapay zeka gelişimi nedeniyle 40 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını bekliyor.



Kirkby, "BT'nin on yılın sonuna kadar daha da küçülmesi için bir fırsat olabileceğini" ve maliyetlerin potansiyel olarak 3 milyon sterlin azaltılabileceğini de sözlerine ekledi.



Haberde, telekomünikasyon şirketinin Openreach iştirakinin bölünmesi konusunu da incelediği belirtildi.