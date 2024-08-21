40 dakikalık seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis’te yapımı devam eden Tatvan Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yerinden bilgi alan Bakan Uraloğlu, çevre yoluyla ilgili bazı kamulaştırma ve zemin problemlerinin olduğu sıkıntılar yaşadıklarını ama gelinen noktada bu sıkıntıları çözdüklerini söyledi. Çevre yolunda çalışmalara devam edildiğini kaydeden Uraloğlu, “Tatvan mevcut şehir geçişinde günlük ortalama 20 bin civarında bir trafiğimiz var elbette bu yaz aylarında belli ki 25’lerin 25 binlerin üzerinde belki 30 binde bir trafik var. Tatvan'dan birkaç kilometrelik mesafeyi ancak 40 dakikada geçilebileceği bir durum var. Tabi Tatvan’ın bu bölgedeki ticari gelişmişliği oraya gösterilen rağbet dolayısıyla bu yoğunluğu yaşıyoruz.” dedi.



YOL SÜRESİ DÜŞECEK



Bu kapsamda buraya bir çevre yolu yapılmasının gerektiğini ifade eden ve bu yolu 10 kilometre olarak projelendirerek çalışmalara başladıklarını söyleyen Uraloğlu, “Bu çevre yolunu biz bitirdiğimizde Tatvan'daki 40 dakikalarda kat edilen trafik yaklaşık 5 dakikada geçilmiş olacak. Transit trafiğin tamamını çevre yolunu almış olacağız ve yerel trafiğin de önemli bir bölümünü bir çevre yoluna aldığımız zaman Tatvan şehir merkezi de daha yaşanabilir ticaretini daha da geliştirilebilir bir duruma gelmiş olacak.” diye konuştu. Tatvan Çevre Yolu Projesinde içinde bin 236 metre ve bin 270 metre uzunluğunda 2 adet çift tüp tünel bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yani 10 kilometrelik yolun yaklaşık 2 buçuk kilometresini tünellerle geçiyoruz diyebiliriz. Yine 145 metre uzunluğunda bir önemli bir viyadükle bir vadiyi geçiyoruz. Burada çalışmalarımıza biz hem arazideki toprak işlerinde hem de tünellerde devam ediyoruz. T2 tüneli olarak adlandırdığımız tünelde yaklaşık bin 300 metre sağ ve sol toplamı olarak çalışma yürüttük kazı ve destekleme çalışmalarını bitirdik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halihazırda da bu sene yaklaşık 74 metre ilerlemişiz.” şeklinde konuştu.



1,3 MİLYAR LİRALIK TASARRUF



Firma yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, Bakanlık olarak ödenek desteği sağlayacaklarını, müteahhit firmanın da çalışmaları hızlandıracağını belirterek, “Biraz da ekonomi tarafına bakalım. Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini biz 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu 2 kilometre yaklaşık kısaltmış olacağız. Gerek zamanda gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık bir tasarruf etmiş olacağız. Esasında bu projeyi bitirdiğimizde harcadığımız parayı birkaç yılda geriye almış olacağız böyle kıymetli bir projeden bahsetmiş oluyoruz. Yine özellikle bu trafik yoğunluğundan, egzoz gazlarından yılda 4 bin 574 ton egzoz salınımını azaltmış olacağız. Bundan sonra bu vesileyle bu ziyaretimiz vesilesiyle çalışmaları birazcık daha hızlandıracağız ve kısa zamanda inşallah bitirerek burayı Tatvan’ımıza Bitlis’imize ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.