40 günde 1,5 trilyon değer kaybı

Borsa istanbuldaki zayıf seyir devam ediyor.



Faiz indirimleri ve artan yabancı girişiyle birlikte Borsa İstanbul 2025 yılına yükselişle başlamıştı.



19 Mart itibarıyla bu yükseliş yerini sert düşüşlere bıraktı.

KAYIP YÜZDE 5



Borsa istanbul'da 1 aylık kayıp yüzde 5 seviyelerinde.



BIST 100 endeksindeki şirketlerin piyasa değeri 18 Mart’taki 9,64 trilyon liradan 30 Nisan sonunda 8,3 trilyon liraya geriledi.



Piyasa değeri 40 günde 1,35 trilyon lira eridi.

YABANCI ÇIKIŞLARI SÜRÜYOR

Borsaya yabancı ilgisi de azaldı.



Yabancının toplam hisse satışı 1 milyar 565 milyon dolara ulaştı.



Böylece yılbaşından bu yana hisse senedinde net 550 milyon dolar yabancı çıkışı gerçekleşti.

BANKALARDA KAYIP EN YÜKSEK

En fazla kaybın yaşandığı sektör ise yine yabancının en fazla yer aldığı bankalar oldu.



Bankacılık endeksinde 4 aylık kayıp yüzde 21,32 oldu. Onu yüzde 16,38 düşüşle sigortacılık, yüzde 14,72 ile spor, yüzde 14,09 ile ticaret ve yüzde 10,13 ile kimya sektörü izledi.



Borsadaki diğer önemli sektörlere bakıldığında gıda sektörü yüzde 7,3, sanayi yüzde 6,4, holdingler yüzde 5,67 geriledi.