400 binden fazla genç ne eğitim alıyor ne çalışıyor

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi, gençlerle ilgili araştırma raporu hazırladı.



Ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin oranı OECD

ülkelerinde yüzde 13.



Bu rakam Türkiye'de yüzde 28'e kadar çıkıyor. İstanbul'da ise yüzde 18,6 oranında.

İstanbul nüfusunun 2,3 milyonu 15-24 yaş aralığında. Nüfusun yüzde 15'ini genç yaş grubu oluşturuyor.



Rakamlar, kentteki yaklaşık 400 bin gencin hem okumadığı hem de çalışmadığı anlamına geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda olmamak hiçbir resmi okulu tamamlamayan gençler arasında çok daha yaygın.



Bu durumdaki her 10 gençten 7'si çalışmıyor ve eğitim almıyor.