41 ilde Hazine arazisi kiralanacak (Kimler başvurabilir?)

41 ilde tarımsal üretime uygun olmayan, 160 milyon metrekarelik Hazine arazisi kiralanacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada, atıl durumdaki hazine arazilerine rüzgar ve güneş santralleri kurularak 20 bin megawattlık yenilenebilir enerji üretimi sağlanacağını söyledi..



Arazilere, maden veya jeotermal işletme ruhsatı sahipleri, sanayiciler, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar ile kamu ve özel hizmet sektöründe çalışanlar başvuru yapabilecek.



29 YIL BOYUNCA KULLANILACAK



Araziyi kiralayan yatırımcılara 1 yıl ön izin verilecek. Yatırımcılar gerekli yükümlülükleri yerine getirirse arazileri 29 yıl boyunca kullanabilecek.

HAZİNE ARAZİSİ KİRALAMAK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?



- Mesken ve aydınlatma abone grubunde yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri



- Sanayiciler



- Kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler



- Tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler