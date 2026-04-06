41 yıldır olmayan oldu, rekor kırdı

Güney Kore'de sanayi fiyatları, Orta Doğu'daki devam eden savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın ardından Mart 2026'da rekor seviyeye ulaştı ve bu durum, kalıcı enflasyon baskısı endişelerini artırdı.

Sonuç olarak, sanayi malları için üretici fiyat endeksi 118,8'e yükselerek 1985'ten beri tutulan kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol ürünleri yüzde 9,9'luk artışla yükselişe öncülük ederken, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve yayıncılık da rekor seviyelere ulaştı.

Ülke genelinde ortalama benzin fiyatı litre başına bin 900 won (1,26 ABD doları) civarına yükseldi ve yakında iki bin won'u aşabileceği yönünde yaygın beklentiler var.