43 bin 600 uçak daha gerekecek

Boeing, önümüzdeki 20 yıl içerisinde havayollarının 43 bin 600 yeni uçağa ihtiyaç duyacağını bildirdi. Bu şirketin bir önceki 43 bin 975 tahmininin biraz gerisinde kaldı.



Şirket, daha fazla refahın daha fazla insana seyahat imkânı sağlamasıyla birlikte Çin ve Güneydoğu Asya gibi pazarların bu konuda öncü olacağını öngörüyor.



Boeing, Avrupalı rakibi Airbus tarafından birkaç gün önce sağlanan pazar görünümüne uygun olarak, küresel ticari uçak filosunun 2044 yılına kadar 49 bin 600 uçak olacak şekilde, iki katına çıkmasını bekliyor.



Boeing'e göre, gelişmekte olan pazarlardaki havayolları o zamana kadar dünyanın jet uçaklarının yarısından fazlasını işletecek. Bu oran 2024'te yaklaşık %40 seviyesindeydi.