470 bin kişiye 5.1 milyar lira ödendi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Nisan ayında önceki dönemde devam edenler ile birlikte 470 bin kişi için toplam 5.1 milyar TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı.



Nisan ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1066 kişi için yapılan kısa çalışma ödeme miktarı 9 milyon TL oldu.



Nisan ayında 696 kişiye 7 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.



Nisan ayında; Ücret Garanti Fonu'ndan 572 kişiye toplam 25 milyon TL ödeme yapıldı.

