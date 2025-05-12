470 bin kişiye 5.1 milyar lira ödendi

Nisan ayında önceki dönemden devam edenler ile birlikte 470 bin kişiye işsizlik sigortası ödemesi yapıldı.

470 bin kişiye 5.1 milyar lira ödendi

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü () tarafından hazırlanan Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Nisan ayında önceki dönemde devam edenler ile birlikte 470 bin kişi için toplam 5.1 milyar TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı.

Nisan ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1066 kişi için yapılan kısa çalışma ödeme miktarı 9 milyon TL oldu.

Nisan ayında 696 kişiye 7 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.

Nisan ayında; Ücret Garanti Fonu'ndan 572 kişiye toplam 25 milyon TL ödeme yapıldı.

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