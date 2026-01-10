5 ay süre verildi. Ruhsatlar iptal edilecek

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'teki değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle birlikte Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin geçici 4'üncü maddesi gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarece denetim yapılır ve bu denetim sonucunda, itfaiye raporunun ibraz edilmemesi halinde iş yerleri 31 Mayıs 2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilecek.

Bu kapsamda verilen süre, itfaiye raporunun tazmini için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak ve bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporunu ibraz etmeyen iş yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.