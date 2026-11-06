5 gemide olay çıktı, petrol fiyatları fırladı

WTI ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 92 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 100 dolara doğru yükseldi, ancak ABD ara seçimlerinde Demokratların zaferiyle Ortadoğu çatışmasının daha hızlı çözülebileceğine dair iyimserlik nedeniyle haftalık yaklaşık yüzde 12'lik bir kayıp yaşama yolunda ilerliyor; ancak belirsizlikler devam ediyor.

Demokratlar Kongre'nin her iki kanadının da kontrolünü ele geçirdi ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı savaşa verdiği desteği potansiyel olarak sınırladı. Tahran'ın nükleer programıyla ilgili arabulucular tarafından sunulan önerileri incelediği bildiriliyor, ancak Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasından önce ABD'nin limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

Bu arada, Pazar gününden bu yana Basra Körfezi'nde en az beş gemiyle ilgili olay bildirildi ve bu da denizcilik taşımacılığına yönelik devam eden riskleri vurguluyor. Yine de, koşullar önemli ölçüde iyileşti ve Körfez ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yaklaştı, ancak ulaşım maliyetleri yüksek kalmaya devam ediyor.