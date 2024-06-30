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5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Erzincan'ın kuzeyinde gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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