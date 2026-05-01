5 ilçede doğalgaz heyecanı, kamulaştırma başlıyor

Türkiye'nin enerji alanındaki keşiflerinin yanında yurdun dört bir yanına yapılan yatırımlara ara verilmeden devam ediliyor.

Doğalgazsız yerleşim yerinin kalmaması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde kamulaştırma kararları çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ ) Türkiye'nin 5 ilçesine daha doğalgaz hattı yapacak.

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi için güzargahlara isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle, BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

NERELERE DOĞALGAZ GELECEK?

Projeler Hakkari, Ankara-Kırıkkale, Manisa Ahmetli ilçesi, Manisa Sarıgöl ilçesi ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Kızılcaterzi köyü sınırları içinde yer alan yazlık bölgelerin yakınındaki TANAP hattına yönelik gerçekleştirilecek. Bazı ilçelerde doğalgaz olsa da taşımalı ve depolamalı yöntem kullanıldığı için doğalgaz boru hattının gelecek olmasıyla ana hatlara entegre olarak çalışması sağlanacak.

ŞARKÖY AVRUPA İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı), Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan 1850 km'lik proje olarak biliniyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, hattın Trakya bölgesindeki en kritik çıkış ve dağıtım istasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Şarköy istasyonu, gazın Türkiye iç tüketimine aktarılması ve Avrupa'ya iletiminde kilit rol oynuyor.