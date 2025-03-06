5 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

5 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 ilacını daha geri ödeme listesine aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Işıkhan, paylaşımında hastalara şifa dileyerek, geri ödeme listesine alınan kanser ilaçlarını da paylaştı.

Böylece multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar 'nın geri ödeme listesine eklendi.

5 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı - 1
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