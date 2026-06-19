5 saat kapalı kalabilir. Resmen duyuruldu

Bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren Enpara Bank müşterileri için duyuru yayımlandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 19 Haziran 2026 saat 23:00 ile 20 Haziran saat 04:00'a kadar sistemlerde bakım çalışmaları yapılacağı için yatırım işlemleri gerçekleştirilmeyebilir.

Tüm müşterileri etkilemesi beklenmeyen gelişmeyle ilgili olarak sistemler bazı kullanıcılara kapalı olabilir.

YATIRIM MENÜSÜ YENİ EKLENMİŞTİ

Enpara'ya yatırım menüsü yeni eklenmiş ve geliştirmeleri yapılıyordu.