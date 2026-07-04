5. Tarım Ekosistemi Buluşması İstanbul'da gerçekleşti

Etkinlikte konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye 'deki tarımsal kredilerin yüzde 70'ini tek başına Ziraat Bankası'nın sağladığını belirterek şu verileri paylaştı:

· Toplam Destek: 1 milyon üreticiye ulaşan 1 trilyon TL tarımsal kredi hacmi.

· Hazine Desteği: Sübvansiyonlu kredilerin faiz yükünün %70'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

· Genç ve Kadın Çiftçi Pozitif Ayrımcılığı: Tarımdaki yaş ortalamasının 55-56 civarında olması sebebiyle gençlere ve kadınlara öncelik veriliyor. Bu kapsamda 155 bin gence 230 milyar TL, 79 bin kadın çiftçiye ise 82 milyar TL kredi kullandırıldı.

ÜRETİCİLER VE KOOPERATİFLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Panellerde söz alan üreticiler, yenilenebilir enerji kullanarak tarladan pakete izlenebilir üretim ve topraksız tarım seracılığı gibi yenilikçi deneyimlerini aktardı. Ayrıca farklı illerden gelen tarım kooperatifleri de yerel ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Amasya Merzifon'dan katılan "Arı Kadınlar Kooperatifi" gibi kadın girişimciler, el emeği ürünleriyle etkinlikte dikkat çekti.