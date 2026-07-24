5 yıllık şirketin ünvanı değişti, SPK resmen onayladı
24.07.2026 08:32
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Colendi Menkul'ün ünvanı değişiyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, bir aracı kurumunu ünvan değişikliğine onay verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu ,Colendi Menkul Değerler'in ticaret ünvanının Kuzey Menkul Değerler olarak değiştirilmesine onay verdi.
Şirket daha önceden SPK'ya başvuru yapmış ve değişikliğin onaylanmasını talep etmişti.
Bundan sonraki süreçte şirket gerekli başvuruları yaparak ünvan değişikliğini gerçekleştirip yeni ünvanıyla işlemlere devam edecek.