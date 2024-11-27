50 dolarlık banknotlara dikkat! Dövizcilerde endişe sürüyor
Geçen hafa yapılan operasyonlarla da gündeme gelen sahte dolarlarla ilgili endişe sürüyor. Özellikle de 50 dolarlık banknotları gerçeğinden ayırmak neredeyse imkansız. Sahte dolarların para sayma makinelerinden de geçebilme özelliğinden dolayı döviz alışverişi yapanların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 50 dolarlıklık banknotlarla sahte dolar endişesi sürüyor.
Megakentte bir döviz bürosunun güvenlik kamerasına yakalanan zanlı sahte 50 dolarları piyasaya sürmeye çalışırken görüntülenmişti.
Sahte dolarların Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basıldığı iddia ediliyor.
Güvenlik güçlerinin geçen hafta İstanbul, Balıkesir ve Çorum'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalanmış ve sahte 50 dolarlık banknotlar ele geçirilmişti.
Şebekenin sahte dolarları piyasaya sürmek için ATM'lere yüklediği, bir süre sonra Türk Lirası olarak çektiği ortaya çıkmıştı.
ATM'LERDEN DE GEÇİYOR
Sahtesini gerçeğinden ayırmanın çok olduğunu belirten uzmanlar, sahte dolarların para sayma makinelerinden de ATM cihazlarında da geçtiğini dile getiriyor.
Yetkililer bankalar ve yetkili döviz büroları dışında işlem yapılmaması, 50 dolarlık banknotların da mutlaka kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
HAPİS CEZASI MEVCUT
Sahte para basmanın ve bilerek kullanmanın 2 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları var.
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