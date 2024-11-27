50 dolarlık banknotlara dikkat! Dövizcilerde endişe sürüyor

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 50 dolarlıklık banknotlarla sahte dolar endişesi sürüyor.



Megakentte bir döviz bürosunun güvenlik kamerasına yakalanan zanlı sahte 50 dolarları piyasaya sürmeye çalışırken görüntülenmişti.



Sahte dolarların Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basıldığı iddia ediliyor.



Güvenlik güçlerinin geçen hafta İstanbul, Balıkesir ve Çorum'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalanmış ve sahte 50 dolarlık banknotlar ele geçirilmişti.



Şebekenin sahte dolarları piyasaya sürmek için ATM'lere yüklediği, bir süre sonra Türk Lirası olarak çektiği ortaya çıkmıştı.