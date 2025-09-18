50 kuruş üretimden kalkacak mı? İddialar asılsız çıktı

Türkiye'de bozuk para olarak bilinen madeni paralara ilişkin manipülatif iddialar ortaya atılmaya başlandı.



Madeni paraların üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğu ve bu nedenle üretimden kaldırılacağı yönünde kaynağı belirsiz haberler dolaşıma girdi.



"ÜRETİM DEVAM EDİYOR, HABERLER DOĞRU DEĞİL"



Kaynaklar, 50 kuruşun üretiminin devam ettiğini, üretimden kalkacağı iddialarının asılsız olduğunu, bu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.



PİYASAYA NE KADAR MADENİ PARA VERİLDİ?

Darphane verilerine göre Ağustos ayında 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş piyasaya sürülmedi. Yalnızca 1 lira ve 5 lira basıldı, toplam tutar 52 milyon 140 bin lira oldu.



50 kuruş Temmuz ayında 1 milyon 80 bin adet olarak piyasaya sürülmüştü.



2009 yılından bu yana piyasaya toplam 13 milyar 534 milyon 734 bin 976 lira değerinde madeni para sürüldü.

